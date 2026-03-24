ماذا قال نجم الأهلي السابق بشأن هجوم الجمهور على الخطيب؟

انتقد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بسبب نتائج الفريق الفترة الحالية.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: شايف حملة كبيرة على محمود الخطيب لسة شايفين دا دلوقتي هذا الكلام من زمان ولكن النتائج كانت تداري على ذلك.

واضاف: محمود الخطيب يستحق هذا النقد وكان لابد من وقف امام عاشور وعرضه للبيع بعد أزمة عدم السفر

وتابع: تعاقد الاهلي مع زيزو وماذا قدم زيزو مع الزمالك وزيزو تسبب في أزمات اوضة لبس الاهلي وهي صفقة كيدية في الزمالك والاهلي لم يكن لديه الحاجة الفنية لخدمات اللاعب