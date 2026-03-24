البنك الأوروبي للاستثمار يوقع تمويلا بـ85 مليون يورو لدعم سلاسل القيمة الزراعية في نيجيريا

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار وبنك الصناعة النيجيري توقيع اتفاق تمويلي بقيمة 85 مليون يورو، لدعم شركات القطاع الخاص عبر سلاسل القيمة الزراعية في نيجيريا، بما يشمل التعاونيات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص ما لا يقل عن 70% من التمويل لقطاعي الكاكاو والألبان.

وجرى الإعلان عن الاتفاق على هامش القمة الوزارية بين نيجيريا والاتحاد الأوروبي في أبوجا، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم رئيسة وحدة البنك الأوروبي للاستثمار سفِتلا ستويفا، والرئيس التنفيذي لبنك الصناعة الدكتور أولاسوبو أولوسي، ووزير الموازنة والتخطيط الاقتصادي أبوبكر أتيكو باجودو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى نيجيريا ومجموعة "إيكواس" جوتييه مينيون.

ويستهدف التمويل تعزيز سلاسل القيمة الزراعية مع التركيز على الإنتاج المستدام للكاكاو وإدارة إمدادات الألبان، من خلال دعم زيادة القيمة المضافة وتحسين الإنتاجية وتعزيز الروابط داخل سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع دخول العاملين في القطاع الزراعي ودعم أنشطة التصنيع الزراعي.

و يشمل الاتفاق تقديم دعم فني من البنك الأوروبي للاستثمار لتعزيز استراتيجية العمل المناخي لدى بنك الصناعة، وبناء قدرات القطاع الزراعي في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي ولوائح مكافحة إزالة الغابات، ويسهم في حماية التنوع البيولوجي ودعم التنمية الريفية الشاملة.