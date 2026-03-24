الشرقية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الجاهزية والتأهب التام، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع التأكيد على مراجعة جاهزية شبكات الصرف الصحي والبالوعات لضمان كفاءتها، فضلاً عن التأكد من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع، حفاظًا على أرواح المواطنين وتجنبًا لوقوع حوادث الصعق الكهربائي.

كما أكد المحافظ علي استمرار انعقاد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، مع رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ ناتجة عن التقلبات الجوية.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال فترة سوء الأحوال الجوية، لا سيما أثناء القيادة على الطرق السريعة، مع تجنب التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار أو اللوحات المعدنية وقت سقوط الأمطار والرياح الشديدة، وضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والصفحة الرسمية للمحافظة.

كما يهيب محافظ الشرقية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات من خلال غرفة العمليات والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار ٢٤ ساعة، وذلك عبر الخط الساخن: ١١٤ ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (١٦٥٢٨).