قرار مفاجئ من رينيه فايلر بشأن عودته لتدريب الأهلي.. ماذا حدث؟

تصاعدت خلال الساعات الأخيرة فرص عودة السويسري رينيه فايلر لقيادة النادي الأهلي، خلفًا للدنماركي ييس توروب، في ظل تحركات الإدارة للبحث عن مدير فني جديد مع نهاية الموسم الجاري.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "رينيه فايلر لا يُفكر في العودة للعمل داخل مصر أو منطقة الشرق الأوسط، حيث سبق ودار حوار معه لكنه لم يُبدِ حماسًا للفكرة، ليتم غلق الملف بعدها"

وأشار إلى أن طريقة رحيل المدرب السويسري عن الأهلي لا تزال محل تحفظ، بعدما غادر الفريق في توقيت صعب ورفض استكمال مهمته".

وأكد أن فايلر يتولى حاليًا القيادة الفنية لفريق دي سي يونايتد الأمريكي بعقد يمتد لعامين، ما يجعله خارج حسابات القلعة الحمراء في الوقت الراهن".

وكان "فايلر" البالغ من العمر 51 عامًا قد تولى تدريب الأهلي في الفترة من أغسطس 2019 حتى أكتوبر 2020، وقاد المارد الأحمر في 44 مباراة، إذ فاز في 34 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 3 آخرين.