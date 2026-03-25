عاصفة تضرب مصر.. أمطار رعدية وبرد ورياح قوية تبلغ ذروتها اليوم وتحذيرات عاجلة للمواطنين

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك حالة جوية قوية من عدم الإستقرار، مشيرا إلى أنه تم رصد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة بشكل كبير على مناطق من شمال البلاد، بداية من السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري، حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه على مدار اليوم هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد، تسقط على كافة محافظات ومدن الساحل الشمالي سواء الشرقي والغربي، إلى جانب كل محافظات القاهرة الكبري، ومدن القناة والمحافظات الأولي من شمال الوجه البحري مثل الفيوم وبني سويف، حيث أنها جميعا يصاحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مع فرص لتساقط حبات البرد.

وتابع أنه تبدأ تقل فرص سقوط وكميات الأمطار على محافظات الصعيد بشكل واضح، وجنوب الصعد يكون عليها فرص أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة فى بعض الأحيان.

وأشار إلى أن العظمي اليوم على القاهرة الكبري ما بين ال17 إلى 18 كأعلي درجة حرارة تسجلها اليوم، إلى جانب نشاط للرياح سرعته تتجاوز ال40 وال50 متر على الساعة، يجعلنا نشعر بالبرودة أكثر، ملحوظ أكثر على محافظات الصعيد، يؤدي إلى إثارة من الرمال والأتربة، وبالتالي يؤدي إلى إنخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

ولفت أن اليوم هو ذروة حالة عدم الإستقرار، مستمر حتي الساعات الأولي من غدا الخميس، متابعا بأن هناك تنسيق كامل بين الهيئة وبين كافة الجهات التنفيذية فى الدوية، بداية من مجلس الوزراء والتنمية المحلية، وإعلان حالة الطوارئ داخل الهيئة وتفعيل غرفة الأزمات، ومتنبئ جوي متخصص لكل محافظة لحظة بلحظة.

وأوضح: “حتي الان الاوضاع تحت السيطرة، ونؤكد على المواطنين التعاون معنا فى إتباع وتنفيذ التحذيرات”.