أخبار أسوان.. إجراءات لمواجهة العاصفة الترابية ومواصلة إزالة التعديات على أراضى الدولة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 25/3/2026 أحداث متنوعة.

عقب إستقرار الأحوال الجوية، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إستئناف حركة الملاحة النهرية بصورة طبيعية .

وشدد محافظ أسوان على أنه يتم المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للأحوال الجوية .

عقب استقرار الأحوال الجوية.. محافظ أسوان يتابع إستئناف حركة الملاحة النيلية بنطاق المحافظة بصورة طبيعية

تواصل محافظة أسوان جهودها المكثفة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة (28) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .



إزالة 32 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بأسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم الأربعاء طقس معتدل وأجواء مشمسة وساطعة تسيطر على مختلف أنحاء المحافظة.

وسجلت درجات الحرارة فى أسوان إنخفاض بنحو 3 درجات، حيث بلغت العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مما يعكس تحسن نسبى فى حالة الطقس.

أين العاصفة؟| طقس معتدل وأجواء مشمسة تكسو سماء أسوان.. صور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات المعنية تقلبات الطقس والأحوال الجوية ، وخاصة هيئة النقل النهرى التى قررت إغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل ، وأيضاً بمسطح بحيرة ناصر بعد تعرض المحافظة لعاصفة ترابية شديدة محملة بالأتربة والرمال نتج عنها إنخفاض مستوى الرؤية الأفقية .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة مراجعة جاهزية شبكات الصرف الصحي والبالوعات والتأكد من كفاءتها فى تصريف مياه الأمطار ، بالإضافة إلى التأكد من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين حفاظًا على سلامة المواطنين.

محافظ أسوان يتابع تقلبات الطقس والأحوال الجوية .. وإغلاق حركة الملاحة النهرية