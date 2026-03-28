برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس ترسخ لاقتصاد إنتاجي وتؤسس لمعالجة جذرية لاختناقات الصناعة

أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة تمثل نقلة نوعية في إدارة الملف الاقتصادي، حيث تعكس توجها واضحا نحو ترسيخ نموذج الاقتصاد الإنتاجي القائم على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح "محسب" أن حديث الرئيس عن إزالة التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة لا يقتصر على معالجة جزئية، ولكنه يشير إلى تبني رؤية شاملة تستهدف إصلاح بيئة الأعمال بشكل متكامل، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحقيق الاستقرار التشريعي، وضمان وضوح السياسات الاقتصادية بما يعزز ثقة المستثمرين، مشيرا إلى أن الربط بين الصناعة والتجارة الخارجية خلال الاجتماع يعكس تحولا مهما في فلسفة إدارة الاقتصاد، حيث لم تعد الصناعة ملفا منفصلا، بل أصبحت جزءا من منظومة تستهدف زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس على مواجهة الممارسات التجارية الضارة يعكس توجه الدولة نحو حماية الصناعة الوطنية بأساليب متوازنة، تضمن تكافؤ الفرص دون الإضرار بمناخ الاستثمار، وهو ما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على النمو في ظل المنافسة الدولية، مشددا على أن توجيهات القيادة السياسية تعكس وعيا حقيقيا بجذور الأزمة، سواء المرتبطة بتكلفة الطاقة أو التمويل أو توافر العملة الأجنبية، مؤكدا أن معالجة هذه التحديات تمثل شرطًا أساسيًا لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.

ولفت النائب أيمن محسب إلى أن تأكيد الرئيس على الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي واستقرار سلاسل الإمداد يعكس إدراكًا بأن دعم الصناعة يرتبط بشكل وثيق بالاستقرار الاقتصادي الكلي، وقدرة الدولة على تأمين احتياجات الإنتاج بشكل مستدام، مؤكدا على ضرورة إقرار تشريعات محفزة للاستثمار والإنتاج، مع متابعة تنفيذ السياسات على أرض الواقع، بما يضمن ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة تسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية

حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

الإمارات .. سماع دوي انفجارات في أبو ظبي

حبس نجل أحمد حسام ميدو 4 أيام .. ماذا حدث؟

معاه 3 جنسيات| هيثم حسن يتألق في منتخب مصر ...تعرف عليه

أرباح بي واي دي للسيارات تتراجع للمرة الأولى منذ 2021.. ما السبب؟

سعر سكودا فيليشيا المستعملة .. صور

لوك مختلف .. منة فضالي تبهر متابعيها

فستان كاجوال .. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهور لافت

نضال الشافعي: شخصيتي بمسلسل درش هتلاقيها في الواقع.. ومحمد علي رزق توأمي

ليلى عبد اللطيف صادقة.. تعليق الدراسة في مصر 2026 يتحقق

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

