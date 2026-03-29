الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة: مكافأة لفريق مستشفى الشيخ زايد التخصصي وإحالة إدارة زايد المركزي للتحقيق

جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان جولة تفقدية ميدانية مفاجئة شملت مستشفى الشيخ زايد المركزي ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تسريع استخراج نتائج التحاليل

بدأ نائب الوزير جولته بمستشفى الشيخ زايد المركزي حيث رصد عدداً من الملاحظات المتعلقة بتكدس المرضى والمرافقين بقسم الاستقبال والطوارئ وتغيب بعض أعضاء الفريق الطبي، فوجه بسرعة مناظرة الحالات واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، كما استمع إلى شكاوى واقتراحات المرضى وأمر بتسريع استخراج نتائج التحاليل والفحوصات وحجز أو تحويل الحالات حسب الحاجة الطبية، وتبين عدم تنظيم الأمن الإداري لدخول وخروج المرضى فوجه بتوقيع خصم مالي على شركة الأمن المسؤولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتفقد نائب الوزير معمل التحاليل وقسم الأشعة وبنك الدم، ورصد تعطلاً في أحد الأجهزة وغياب بعض فنيي الأشعة وغياب جداول النوبتجيات، فأوصى بإصلاح الأجهزة وتدريب الفريق ونقل أحد الفنيين خارج المستشفى لتسببه في تعطيل العمل، كما شدد على تنشيط قسم قسطرة القلب وانتظام تواجد الأخصائيين على مدار الساعة، واطمأن على الرعاية المركزة والغسيل الكلوي ووجه بمجازاة مشرف التمريض لقصور الأداء مع التأكيد على ترشيد استخدام المضادات الحيوية وتطبيق معايير مكافحة العدوى، واختتم زيارته للمستشفى المركزي بإحالة الإدارة والمتغيبين عن العمل للتحقيق العاجل نظراً لضعف الإشراف والمتابعة والقصور في أداء الخدمة.

وتوجه الدكتور عمرو قنديل، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث أشاد بانتظام العمل ومستوى الرعاية المقدمة للمرضى وتواجد الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات بقسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الفحوصات والكيماويات وانتظام قسم الأشعة وتوافر فصائل الدم بكميات كافية، مشيداً بالتعامل الطبي السريع والاحترافي مع حالات الطوارئ، واطمأن على الحالات المحجوزة بالرعاية المركزة واستمع إلى مرافقي المرضى.

واختتم نائب الوزير جولته بلقاء إدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي والفريق الطبي، موجهاً لهم الشكر والتقدير على مستوى الخدمة المتميز، وقرر صرف مكافأة للفريق الطبي بالمستشفى تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لمواصلة العطاء.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار حملاتها التفتيشية الميدانية المفاجئة على كافة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب وضماناً لحصول كل مواطن على خدمة طبية آمنة ولائقة.

كيمي أنتونيللي
