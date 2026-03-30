الوادي الجديد.. استكمال أعمال مبادرة مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي النخيل الذي تم علاجه كليًّا من الآفة بلغ 47 ألف 685 نخلة على مستوى المحافظة خلال الفترة من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2025، فضلًا عن انخفاض نسبة الإصابة إلى أكثر من 50% في القطاعات التي مر عليها عام كامل، وذلك ضمن أعمال المبادرة التي أطلقتها المحافظة لمكافحة الآفة حفاظًا على محصولها الاستراتيجي .

مكافحة النخيل ب40 قطاع

وأوضحت أن أعمال المبادرة شملت أربع مراحل بإجمالي 40 قطاع موزعة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، من خلال تطبيق أفضل الطرق الحديثة للكشف المبكر وعلاج السوسة، فضلًا عن رفع الوعي لدى المزارعين بمظاهر الإصابة وكيفية الكشف عنها وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة التي من شأنها الحد من الإصابة، وأضافت أنه تم تدريب ما يربو عن ٤٠ متدرب لاستخدام أجهزة الفحص الحديثة، مُشيرةً لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال أعمال المبادرة وتوسيع نطاق تطبيقها؛ بما يضمن الحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة وحماية ثروتها المُطّردة من النخيل.