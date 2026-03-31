إذا كنت من محبي البيتزا نقدم اليكي طريقة عمل بيتزا تشيكن رانش في البيت بطعم زي المطاعم وبمكونات بسيطة:



المكونات

العجينة

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت

ماء دافئ للعجن

الحشوة

1 صدر فراخ مقطع مكعبات

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة زيت

½ كوب صوص رانش

1 كوب جبنة موزاريلا

½ كوب جبنة شيدر (اختياري)

شرائح بصل وفلفل ألوان

زيتون (اختياري)



الطريقة

أولًا: تحضير العجينة

اخلطي الخميرة مع السكر والماء الدافئ واتركيها 5 دقائق.

أضيفي الدقيق والملح والزيت واعجني كويس لحد ما تبقى عجينة ناعمة.

اتركيها تخمر لمدة ساعة.

ثانيًا: تجهيز الفراخ

شوّحي الفراخ في الزيت مع الثوم.

أضيفي الملح والفلفل والبابريكا وقلّبي لحد ما تستوي.

ثالثًا: تجهيز البيتزا

افردي العجينة في صينية.

ادهني طبقة من صوص الرانش.

ضيفي الفراخ، ثم البصل والفلفل والزيتون.

رشي الجبنة على الوجه.

رابعًا: التسوية

ادخليها فرن سخن على 200 درجة لمدة 15–20 دقيقة لحد ما الجبنة تسيح وتتحمر.



سر الطعم الحلو

يمكن اضافة رشة زعتر أو رشة باربكيو صوص مع الرانش.