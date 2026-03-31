إذا كنت من محبي البيتزا نقدم اليكي طريقة عمل بيتزا تشيكن رانش في البيت بطعم زي المطاعم وبمكونات بسيطة:
المكونات
العجينة
2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة سكر
½ ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت
ماء دافئ للعجن
الحشوة
1 صدر فراخ مقطع مكعبات
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة زيت
½ كوب صوص رانش
1 كوب جبنة موزاريلا
½ كوب جبنة شيدر (اختياري)
شرائح بصل وفلفل ألوان
زيتون (اختياري)
الطريقة
أولًا: تحضير العجينة
اخلطي الخميرة مع السكر والماء الدافئ واتركيها 5 دقائق.
أضيفي الدقيق والملح والزيت واعجني كويس لحد ما تبقى عجينة ناعمة.
اتركيها تخمر لمدة ساعة.
ثانيًا: تجهيز الفراخ
شوّحي الفراخ في الزيت مع الثوم.
أضيفي الملح والفلفل والبابريكا وقلّبي لحد ما تستوي.
ثالثًا: تجهيز البيتزا
افردي العجينة في صينية.
ادهني طبقة من صوص الرانش.
ضيفي الفراخ، ثم البصل والفلفل والزيتون.
رشي الجبنة على الوجه.
رابعًا: التسوية
ادخليها فرن سخن على 200 درجة لمدة 15–20 دقيقة لحد ما الجبنة تسيح وتتحمر.
سر الطعم الحلو
يمكن اضافة رشة زعتر أو رشة باربكيو صوص مع الرانش.