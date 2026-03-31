مفبرك .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لفرد شرطة يجذب مواطنا بطريقة غير لائقة
إعلام إسرائيلي: إطلاق 15 صاروخا من لبنان نحو حيفا
سريع الانتشار .. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا ظهر بالخارج
محافظ الجيزة يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بنزلة الشوبك ويوقد شعلة النصر
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا
أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مرأة ومنوعات

طريقة عمل بيتزا تشيكن رانش في البيت

إذا كنت من محبي البيتزا نقدم اليكي طريقة عمل بيتزا تشيكن رانش في البيت بطعم زي المطاعم وبمكونات بسيطة:


المكونات
العجينة
2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة سكر
½ ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت
ماء دافئ للعجن
الحشوة
1 صدر فراخ مقطع مكعبات
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة زيت
½ كوب صوص رانش
1 كوب جبنة موزاريلا
½ كوب جبنة شيدر (اختياري)
شرائح بصل وفلفل ألوان
زيتون (اختياري)


الطريقة
أولًا: تحضير العجينة
اخلطي الخميرة مع السكر والماء الدافئ واتركيها 5 دقائق.
أضيفي الدقيق والملح والزيت واعجني كويس لحد ما تبقى عجينة ناعمة.
اتركيها تخمر لمدة ساعة.
ثانيًا: تجهيز الفراخ
شوّحي الفراخ في الزيت مع الثوم.
أضيفي الملح والفلفل والبابريكا وقلّبي لحد ما تستوي.
ثالثًا: تجهيز البيتزا
افردي العجينة في صينية.
ادهني طبقة من صوص الرانش.
ضيفي الفراخ، ثم البصل والفلفل والزيتون.
رشي الجبنة على الوجه.
رابعًا: التسوية
ادخليها فرن سخن على 200 درجة لمدة 15–20 دقيقة لحد ما الجبنة تسيح وتتحمر.


سر الطعم الحلو
يمكن اضافة رشة زعتر أو رشة باربكيو صوص مع الرانش.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

طة دسوقي

أنا زي الفل.. مالي؟".. طه دسوقي يعلن عن أول ستاند أب كوميدي له

يمنى طولان

إطلالة جذابة لـ يمنى طولان تبرز أناقتها ورشاقتها

أحمد حلمي

مهرجان عفت السينمائي يكرم أحمد حلمي وعبد المحسن النمر

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

נصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد