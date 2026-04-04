الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 4-4-2026

الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم السبت 4-4-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم يتراوح من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 30 جنيهًا للكيلو

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 30 جنيهًا للكيلو.

- بطاطس 12.5 جنيه للكيلو.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- بصل أبيض 10 جنيهات للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 30 جنيهًا للكيلو.

- فلفل ألوان 100 جنيه للكيلو.

- جزر 30 جنيهًا.

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- سبانخ 15 جنيها للكيلو.

- شطة 20 جنيها للكيلو.

- كرنب 40 جنيها للقطعة الواحدة.

- ليمون 40 جنيهًا للكيلو.

- بنجر 30 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 30 جنيهاً للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيها للكيلو.

- جوافة 25 جنيهًا للكيلو.

- موز 30 جنيها للكيلو.

- تفاح 60 جنيهًا للكيلو. 

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

إصابة إسرائيليين في هجوم صاروخي إيراني على بتاح تكفا وتل أبيب

التاريخ يعيد نفسه.. جماعة الإخوان الإرهابية تتنصل من أعضائها بعد ضبطهم

للمرة الأولى في تاريخها.. الإمارات تدخل قائمة العشرة الكبار عالميا في الصادرات

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

