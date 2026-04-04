القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُفعل العمل عن بعد ويؤكد: استمرار تلقي الشكاوى

وجّهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين بالمجلس يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، اعتباراً من غدٍ الأحد 5 إبريل الجاري، على أن يتم إنجاز المهام الوظيفية من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، ووفقاً لتوجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي،

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم جهود الدولة لترشيد استهلاك الموارد، مع الحفاظ الكامل على كفاءة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن العمل عن بُعد لن يؤثر بأي شكل على آليات تلقي الشكاوى أو سرعة الاستجابة لها.

وأضافت أن المجلس مستمر في استقبال شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم عبر القنوات المختلفة، والعمل على فحصها والتعامل معها بشكل فوري، فضلاً عن رفعها على منظومة الشكاوى الحكومية، بما يضمن سرعة البت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أوضحت أن المجلس يواصل أيضاً تلقي البلاغات الخاصة بحالات الطوارئ والتدخلات العاجلة، والتعامل معها بكفاءة وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير الحماية والدعم اللازمين للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الظروف.

ويؤكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة استمراره في أداء دوره الحيوي بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات التي تضمن استدامة الخدمات، وتحقيق الحماية والدعم اللازمين للأشخاص ذوي الإعاقة، دون أي تأثير على جودة الخدمات المقدمة لهم.