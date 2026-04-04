الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على مدارس "النظام الدوار" بدمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

أجرى  ياسـر عمــارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة شملت عدداً من المدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية، والتي تعمل وفق نظام الفترة الممتدة أو ما يعرف بـ "النظام الدوار"، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بانتظام، إلى جانب تفقد لجان امتحانات شهر مارس الجاري.

​وشملت الجولة زيارة مدرسة السيالة الجديدة الابتدائية، ومدرسة العنانية (1) الابتدائية المشتركة، حيث حرص " وكيل الوزارة" على التواجد داخل الفصول الدراسية لمتابعة الأداء التعليمي الفعلي للمعلمين، والتفاعل المباشر مع الطلاب لقياس مستوى التحصيل الدراسي.

وخلال تواجده، أجرى "عمـاره" تقييماً ميدانياً لتلاميذ الصفوف الأولية، حيث قام باختبارهم في مهارات القراءة والكتابة، وذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز المهارات الأساسية للطلاب في مراحل التأسيس، وضمان تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

​وعلى صعيد سير الامتحانات الشهرية، تابع "وكيل الوزارة"  أجواء امتحانات شهر مارس، حيث اطلع على سير امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، وامتحان مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي، مشدداً على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وتركيز، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

​وفي ختام جولته، شدد  "ياسر عماره" على ضرورة الالتزام التام بالانضباط الإداري والتعليمي داخل كافة المؤسسات التعليمية، لا سيما في المدارس التي تعمل يوم السبت، مؤكداً أن المتابعة المستمرة تهدف إلى رصد أي عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية والعمل على تذليلها فوراً، وضمان التزام المعلمين والإداريين بالمهام الوظيفية المنوطة بهم.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن هذه التوجيهات تأتي في سياق استراتيجية المديرية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، وتأصيل قيم الانضباط والجدية كركيزة أساسية لبناء أجيال قادرة على تحقيق التميز الدراسي، مشدداً على أن العمل الميداني المستمر هو السبيل الوحيد لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب في جميع أرجاء المحافظة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

