محافظ دمياط يلتقي بأهالي عزبة البرج ويستمع لمطالبهم

بحث الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مطالب أهالي مدينة عزبة البرج، و ذلك خلال الجولة التى أجراها ، اليوم ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ و نواب البرلمان النائب على كيوان والنائب محمود مشعل والنائب السيد الغيطانى و النائب فوزى الجوجرى و النائبة مروة صالح.

وتابع " محافظ دمياط " آليات استكمال أعمال رفع كفاءة شارع السفير الريدي " الفنار " و إقامة منافذ لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع عدد من الجهات وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بمختلف المناطق.

وناقش كذلك موقف مركز شباب عزبة البرج، حيث وجه بسرعه فحص الإجراءات بخصوصه وإزالة اى معوقات ، بما يضمن قيام المركز بدوره لخدمة الشباب والنشء .

كما توجه " المحافظ " إلى مبنى مركز صحة الأسرة بالملقا للوقوف على وضعه الحالى ، حيث صدر بشأنه قرار إزالة لخطورته الداهمة ، و وجه " محافظ دمياط " تعليماته إلى مدير مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لحالة المبنى و توصيات لجنة التأمين الصحي الشامل التى أقرت بإنشاء مبنى طبقًا للمعايير