القبض على شخص ادعى تعدى قوة أمنية عليه بالصف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، ادعى خلاله القائم على النشر قيام أحد ضباط الشرطة والقوة المرافقه له بمركز شرطة الصف بالجيزة، بالتعدى عليه وتهديده بإلحاق الأذى به.



بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، حيث إنه بتاريخ 1 الجارى، حال تواجد القائم على النشر، وهو عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بأحد المقاهى بدائرة مركز شرطة الصف، قامت قوة أمنية بضبط أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين، واستفسر أحد أفراد القوة عن بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به للاستعلام عنه، وعقب التحقق من هويته تم صرفه دون حدوث تجاوزات.

وباستدعاء القائم على النشر، أقر بادعائه الكاذب، وقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى، وحذفه فى وقت لاحق، خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.