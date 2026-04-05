سحر نصر: تعديلات قانون حماية المنافسة تعزز الاستثمار وتضمن اقتصادًا عادلاً وشفافًا

قالت الدكتورة سحر نصر وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعزز مناخ الاستثمار، كما يأتي استجابة للالتزامات الدستورية التي تقضي بضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المحلية.

​و لفتت نصر خلال كلمتها بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة من حيث المبدأ، أن التحركات الأخيرة استهدفت بشكل مباشر تفعيل المادتين (27) و (28) من الدستور .

وأشارت إلى أن التعديلات المطروحة تم صياغتها لتتماشى مع أحدث المعايير الدولية وأكثرها انضباطاً، بما يضمن بيئة عمل شفافة وعادلة لكافة المستثمرين.

​وأكدت أن الهدف من هذه الإصلاحات يتجاوز مجرد زيادة رؤوس الأموال المشتركة، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة العمليات الاقتصادية وتحفيز روح الابتكار في مناخ الأعمال،. فضلا عن تحسين آليات توزيع الموارد لضمان أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.



​وتابعت سحر نصر أن الوصول إلى اقتصاد تنافسي حر ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لضمان استقرار الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة دائماً وأبداً وفقاً لإطار قانوني ودستوري.