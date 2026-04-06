متحف التحرير يستقبل طلاب تربية فنية حلوان لدمج الدراسة بـ الهوية البصرية

استقبل المتحف المصري بالتحرير، طلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان في زيارة ميدانية تعليمية تهدف إلى دمج الدراسة الأكاديمية بالهوية البصرية والتاريخية للفن المصري القديم.



وبدأت الفعاليات بنشاط فني متخصص حول "رسم وإظهار الظل والنور"، حيث استخدم الطلاب الألوان لإبراز التفاصيل التشريحية لتماثيل الخدم، مما ساعدهم على فهم دقة الفنان القديم في رصد الحركات اليومية وبراعة تجسيد الأبعاد الواقعية من خلال التباين اللوني.



وتفاعل الطلاب مع تماثيل "أبو الهول" للملكة حتشبسوت والملك أمنمحات، لينطلقوا بعدها في نشاط إبداعي يهدف إلى رسم شخصيات بدمج أجسام حيوانات تعكس صفات مميزة من وجهة نظر كل مشارك؛ فاستحضر الطلاب قيم الوفاء من خلال رمزية الكلب، والحرية من خلال انطلاق الطائر، مما عزز لديهم قدرة التحليل الفلسفي للقطع الأثرية وتحويلها إلى رؤى فنية معاصرة تحمل بصمتهم الخاصة.



كما شهدت الورشة جانباً تطبيقياً في فنون الصياغة وتصميم الحلي، حيث قام الطلاب بدمج خامتي الفوم والسلك لتنفيذ قطع فنية مستوحاة من خواتم الملك "بسوسنس الأول" المصنوعة من الأسلاك والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، وهو ما أتاح لهم فرصة محاكاة أساليب الصياغة الدقيقة في عصر الأسرة الحادية والعشرين.

واختتمت الأنشطة بنشاط المسلات التاريخية، وتنفيذ أعمال يدوية لرموز الحماية والجمال مثل "عين حورس" باستخدام السلك، وتصميم كفوف مزخرفة من "الجوخ"، لتعكس هذه الزيارة مدى تناغم التراث مع الروح الابتكارية لطلاب جامعة حلوان.