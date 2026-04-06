نوال وماجد المهندس في ديو غنائي قريبا

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن تعاون يجمع بين الفنانة نوال، والفنان ماجد المهندس، من خلال ديو غنائي بينهما.

الديو الذي يجمع نوال مع ماجد المهندس، سيكون من كلمات خالد المريخي‬⁩ والحان ⁧‫أحمد الهرمي‬⁩.

أحدث أعمال نوال

وكان أحدث أعمال الفنانة نوال هو ميني ألبوم تم طرحه في صيف العام الماضي 2025، ويتضمن 3 أغاني، هي على النحو التالي:

وسط جدة، من كلمات: عبد الله الملحم، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: د. عدنان عبد الله. ما أجملك، من كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: جيهون. ما هو وقتك، من كلمات: سعود النايف، ألحان: فيصل المحمد، توزيع موسيقي: عمر صباغ.

ويحمل ميني ألبوم نوال، الجديد، اسم “أنا والصيف”؛ ليأتي معبرا ومتزامنا مع الموسم الصيفي.

أغاني نوال

كانت إحدى شركات الإنتاج الفني، طرحت ألبوم الفنانة نوال الجديد «أنا وعزوف»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، و3 منصات للموسيقى.

وتضمن ألبوم أنا وعزوف لـ نوال الكويتية، 7 أغانٍ، جميعها من ألحان “عزوف”، وهي على النحو التالي:

أغنية «قدرت تنام» من كلمات: فيصل السيدري، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.

أغنية «ماني بندٍ لك» من كلمات: نجلا المحيا، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

أغنية «وداع أفضل» من كلمات: نجلا المحيا، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.

أغنية «فداك» وهي من كلمات: ياسر التويجري، وتوزيع موسيقي: مشاري أبو جواد.

أغنية «فخاطرك لكن» من كلمات: سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع موسيقي: مروان.

أغنية «يا لايم المشتاق» من كلمات: سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

أغنية «ابلشتني» من كلمات: محمد الشهري، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

أحدث أغاني ماجد المهندس

في أبريل الماضي، طرح الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة له تحمل اسم “غزالة”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة.

وفي 15 ديسمبر الماضي، طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغانيه بعنوان “أنصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من فيلم “بضع ساعات يوم ما” من بطولة هشام ماجد ومجموعة من النجوم.

وطرحت إحدى شركات الإنتاج الفني أغنية الفنان ماجد المهندس، الجديدة التي تحمل اسم “ماني ذاك”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ماني ذاك لـ ماجد المهندس، من كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، توزيع موسيقي زيد عادل.