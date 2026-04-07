قرار مفاجئ من سلوت.. ليفربول يسافر إلى باريس لمواجهة سان جيرمان بالحافلة

اتخذ آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، قرارًا غير تقليدي قبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، قرر سلوت أن يتوجه الفريق إلى العاصمة الفرنسية باريس عبر الحافلة بدلًا من السفر جوًا، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التركيز والحماس لدى اللاعبين قبل اللقاء المرتقب.

وذكر التقرير أن المدرب الهولندي يرى أن الرحلات الجوية قد تؤثر سلبًا على الحالة الذهنية للفريق، وهو ما دفعه لاختيار هذا الأسلوب المختلف في التحضير للمباراة.

ومن المقرر أن يصل ليفربول إلى باريس اليوم، من أجل خوض الحصة التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة الأربعاء، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب على ملعب «أنفيلد».