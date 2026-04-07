انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قالي ريحتك وحشة.. واقعة مؤلمة لحمادة هلال مع مطرب شهير

حمادة هلال
حمادة هلال
قسم الفن

استعاد المطرب حمادة هلال واقعة قديمة تعرّض لها في بداياته، حين وجد نفسه في موقف محرج خلال إحدى حفلات الزفاف، قبل أن تتغير الأدوار تمامًا بعد سنوات من النجاح.
 

وروى هلال، خلال إستضافته في برنامج Mirror أنه كان متواجدًا في محافظة الإسماعيلية برفقة صديق له، حيث توجها لحضور حفل زفاف، لافتًا إلى أنه في تلك الفترة كان يسعى للغناء في أي مناسبة تتاح له.
 

وأوضح أنه لم يكن يرتدي ملابس رسمية مثل باقي الحضور، بل كان بملابس عادية، كما أنه مرّ قبل الحفل على سوق السمك، ما جعله يحمل رائحة نفاذة في ملابسه.
وأضاف أن أحد الحضور اقترح على مطرب شهير كان يحيي الحفل أن يتيح له فرصة الغناء، قائلًا: “صوته حلو”، إلا أن الرد جاء صادمًا، حيث رفض المطرب الأمر بشكل مهين، وطلب منه الابتعاد بسبب رائحة ملابسه، وهو ما وضعه في موقف محرج أمام الجميع.
 

وأوضح حمادة هلال للإعلامي خالد فرج أن بعض الحضور أصروا على منحه فرصة الغناء، ليصعد إلى المسرح ويقدم فقرة غنائية لاقت إعجاب الموجودين، في حين ظل المطرب الآخر يتابعه بنظرات تحمل استهانة واضحة.

وأشار إلى أن هذه الواقعة لم تغب عن ذهنه، خاصة بعدما عاد الزمن ليدور بشكل لافت، حين أحيا حفلًا في أحد فنادق الإسماعيلية بعد سنوات من الشهرة، ليُفاجأ بوجود نفس المطرب، الذي طلب التقاط صور تذكارية مع أبنائه إلى جانبه، دون أن يتذكر ما حدث في الماضي.
 

وأكد هلال أنه تعامل مع الموقف بهدوء والتقط الصور دون تعليق، لكنه شعر وقتها بأن الحياة أنصفته بطريقتها الخاصة، مضيفًا أن ما حدث كان بمثابة تعويض معنوي أعاد له جزءًا من اعتباره.
 

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن البدايات الصعبة والمواقف المحرجة قد تتحول مع الوقت إلى محطات فارقة، تُظهر كيف يمكن للأيام أن تغيّر نظرة الناس ومواقعهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد