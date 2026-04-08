محسن منصور: شخصيتي في إشعار بالموت مركبة ولا أخاف أدوار الشر.. فيديو

كشف الفنان محسن منصور عن تفاصيل دوره في فيلم إشعار بالموت، مؤكدًا أن الشخصية التي يجسدها تحمل أبعادًا نفسية معقدة، وتعكس جانبًا مظلمًا من العلاقات الأسرية، في إطار درامي مشوّق يحمل رسائل إنسانية عميقة.

وفي لقاء خاص لموقع صدى البلد، أوضح منصور أن شخصيته في الفيلم “مركبة” وتعتمد على تفاصيل دقيقة في الأداء، مشيرًا إلى أنه لا يخشى تقديم أدوار الشر، بل يراها تحديًا فنيًا يضيف إلى مسيرته. وأضاف أنه يجسد شخصية أب قاسٍ يتسبب في أزمة نفسية حادة ل ابنه ، وهو ما يخلق صراعًا دراميًا مؤثرًا داخل أحداث العمل.

وأشار إلى أن الفيلم يسلط الضوء على فكرة أن الموت قد يكون أقرب مما نتوقع، وهو ما يدفع الشخصيات إلى إعادة النظر في سلوكياتها، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية للعمل تتمحور حول أهمية السير في مسار أخلاقي سليم قبل فوات الأوان.

وأعرب منصور عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الفيلم، مشيدًا بروح التعاون بين جميع أفراد فريق العمل، والتي ساهمت في خروج العمل بصورة مميزة



ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، يتصدرهم الفنان الراحل بهاء الخطيب، إلى جانب يارا عزمي، عمرو عبد الجليل، محسن منصور ، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، بالإضافة إلى أيمن الشيوي، حمدي الوزير، والطفل آدهم شتا.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، ويضم فريق عمل متميز خلف الكاميرا، حيث تولّت الإخراج التنفيذي كل من شيريهان قطب وريهام خليل، بينما قدّم مدير التصوير زياد عبدالباسط رؤية بصرية خاصة أضفت طابعًا فنيًا مميزًا على العمل.

ويُعد “إشعار بالموت” من الأعمال المنتظرة التي تجمع بين التشويق والبعد الإنساني، حيث يسعى صُنّاعه إلى تقديم تجربة سينمائية مختلفة تلامس قضايا نفسية وأخلاقية تمس المجتمع.

https://youtube.com/shorts/giiJi9eHu4E?si=Hh75MhEJYkvsZiB5