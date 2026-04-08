دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محسن منصور: شخصيتي في إشعار بالموت مركبة ولا أخاف أدوار الشر.. فيديو

الفنان محسن منصور
الفنان محسن منصور
أوركيد سامي

كشف الفنان  محسن منصور عن تفاصيل دوره في فيلم إشعار بالموت، مؤكدًا أن الشخصية التي يجسدها تحمل أبعادًا نفسية معقدة، وتعكس جانبًا مظلمًا من العلاقات الأسرية، في إطار درامي مشوّق يحمل رسائل إنسانية عميقة.

وفي لقاء خاص لموقع صدى البلد، أوضح منصور أن شخصيته في الفيلم “مركبة” وتعتمد على تفاصيل دقيقة في الأداء، مشيرًا إلى أنه لا يخشى تقديم أدوار الشر، بل يراها تحديًا فنيًا يضيف إلى مسيرته. وأضاف أنه يجسد شخصية أب قاسٍ يتسبب في أزمة نفسية حادة ل ابنه ، وهو ما يخلق صراعًا دراميًا مؤثرًا داخل أحداث العمل.

وأشار إلى أن الفيلم يسلط الضوء على فكرة أن الموت قد يكون أقرب مما نتوقع، وهو ما يدفع الشخصيات إلى إعادة النظر في سلوكياتها، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية للعمل تتمحور حول أهمية السير في مسار أخلاقي سليم قبل فوات الأوان.

وأعرب منصور عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الفيلم، مشيدًا بروح التعاون بين جميع أفراد فريق العمل، والتي ساهمت في خروج العمل بصورة مميزة


ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، يتصدرهم الفنان الراحل بهاء الخطيب، إلى جانب يارا عزمي، عمرو عبد الجليل،  محسن منصور ، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، بالإضافة إلى أيمن الشيوي، حمدي الوزير، والطفل آدهم شتا.
الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، ويضم فريق عمل متميز خلف الكاميرا، حيث تولّت الإخراج التنفيذي كل من شيريهان قطب وريهام خليل، بينما قدّم مدير التصوير زياد عبدالباسط رؤية بصرية خاصة أضفت طابعًا فنيًا مميزًا على العمل.

ويُعد “إشعار بالموت” من الأعمال المنتظرة التي تجمع بين التشويق والبعد الإنساني، حيث يسعى صُنّاعه إلى تقديم تجربة سينمائية مختلفة تلامس قضايا نفسية وأخلاقية تمس المجتمع.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

الزمالك

موعد تدريب الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

البرازيل

اندلاع حريق في المجمع الأولمبي بولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل

مبادرة ٧ لفات

طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة ٧ لفات لرفع وعي الأسر بمنتجات الأطفال المستدامة

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

