انتقال لاعب زد إلى ديبورتيفو ألافيس الإسباني رسميا

أعلن نادي زد اليوم الأربعاء، انتقال لاعبه الشاب عمر ياسر، لصفوف ديبورتيفو ألافيس الإسباني بشكل رسمي.

وبدأ عمر ياسر - البالغ من العمر 20 عاما - مسيرته مع أكاديمية نادي الزمالك في 2020، ويجيد اللعب في الخط الأمامي إذ يلعب كجناح ومهاجم.

وانتقل ياسر إلى زد موسم 2021-2022، وسجل عمر ياسر 22 هدفًا قاد بهم فريقه للتتويج بلقب الدوري مواليد 2005.

كما سجل 14 هدفًا في مسابقة مواليد 2006 التي توج بها زد أيضًا.

جدير بالذكر، أن هناك اهتماما ملحوظا من قبل الأندية الإسبانية بالتعاقد مع المواهب المصرية الشابة، وذلك منذ انتقال حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي لصفوف برشلونة، وكذلك بلال عطية لاعب الفريق الأحمر أيضًا لصفوف راسينج سانتاندير.