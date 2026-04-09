نائب الشيوخ: التوسع في الصناعات الاستراتيجية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن جذب مشروعات صناعية كبرى ذات قيمة مضافة عالية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرًا إلى أن مشروع "بولي سيرف" للكيماويات يعكس نجاح جهود الحكومة في تهيئة مناخ استثماري جاذب.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا النوع من الاستثمارات يسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت تمثل منصة واعدة للصناعات التصديرية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الحديثة، ما يمنح مصر ميزة تنافسية قوية في جذب الاستثمارات العالمية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار دعم هذا التوجه، لما له من دور مباشر في زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.