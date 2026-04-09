مضيق هرمز بعد الهدنة.. هل تهدأ العاصفة أم تبدأ معركة النفوذ؟

في خضم التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران، جاء إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين ليطرح تساؤلات كبرى حول ما سيحدث بعد انتهائها، خاصة مع تصريحات نارية أطلقها ديميتري ميدفيديف، التي وصف فيها مضيق هرمز بأنه “سلاح إيران الحقيقي”.

وبين الهدنة المؤقتة واحتمالات التصعيد، يظل هذا الممر البحري الحيوي في قلب الصراع، ليس فقط كخط ملاحي، بل كورقة ضغط استراتيجية قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.

لماذا يُعد مضيق هرمز نقطة اشتعال دائمة؟

حسب وكالة أنباء رويترز، يُعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.

ولا تقتصر أهميته على الطاقة فقط، بل يمثل شريانًا حيويًا لحياة أكثر من 100 مليون نسمة في دول الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين الغذاء والمياه.

ومع اندلاع المواجهات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، تحول المضيق إلى ساحة توتر مفتوحة، مع استهداف سفن وارتفاع المخاطر الأمنية، ما أدى فعليًا إلى شلل جزئي في حركة الملاحة.

ما بعد الهدنة: سيناريوهات مفتوحة

وحسب وكالة أنباء ريا نوفوستي، رغم إعلان دونالد ترامب التوصل إلى هدنة مؤقتة، فإن مستقبلها يظل غامضًا، ويمكن رسم عدة سيناريوهات لما بعدها:

1. تمديد الهدنة وتحولها لاتفاق أوسع

قد تنجح الجهود الدولية في تحويل التهدئة المؤقتة إلى اتفاق طويل الأمد، يشمل ملفات أوسع مثل البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة.

2. عودة التصعيد العسكري

في حال فشل التفاهمات، قد تعود العمليات العسكرية بوتيرة أعلى، ما يعني تهديدًا مباشرًا لمضيق هرمز وإمكانية إغلاقه بشكل كامل.

3. “حرب باردة بحرية”

وهو السيناريو الأرجح، حيث يستمر التوتر دون مواجهة شاملة، مع استخدام المضيق كورقة ضغط عبر تهديدات أو هجمات محدودة.

مضيق هرمز كسلاح استراتيجي

تصريحات ميدفيديف تعكس رؤية متزايدة تعتبر المضيق “سلاحًا غير تقليدي”، حيث لا تحتاج إيران إلى مواجهة مباشرة، بل يكفي تعطيل الملاحة لشل الاقتصاد العالمي.

إغلاق المضيق – حتى بشكل جزئي – يؤدي إلى:

• ارتفاع حاد في أسعار النفط

• تعطيل سلاسل الإمداد العالمية

• ضغط اقتصادي على الدول المستوردة والمصدرة على حد سواء

وهذا ما يجعل المضيق أداة ردع فعالة تفوق في تأثيرها الأسلحة التقليدية.

أزمة الغذاء والطاقة في الخليج

تعتمد دول الخليج بشكل شبه كامل على الاستيراد لتأمين احتياجاتها الغذائية، حيث:

• تستورد السعودية أكثر من 80% من غذائها

• الإمارات نحو 90%

• قطر حوالي 98%

ومع تعطل الملاحة، بدأت تظهر مؤشرات أزمة:

• ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير

• إعادة توجيه السفن إلى موانئ بعيدة

• تكدس البضائع في عرض البحر دون وجهة واضحة

كما ارتفعت أسعار التأمين والشحن، ما ينذر بزيادة أسعار السلع الأساسية للمستهلكين.

سلاسل الإمداد تحت الضغط

تشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن العالم قد يواجه اضطرابًا في سلاسل الإمداد هو الأشد منذ جائحة كورونا.

وتواجه الشركات تحديات غير مسبوقة، مثل:

• تغيير مسارات الشحن إلى الهند وسريلانكا

• نقل البضائع برًا بتكاليف مضاعفة

• فرض رسوم إضافية تصل إلى آلاف الدولارات لكل حاوية

وفي النهاية، يتحمل المستهلك هذه الزيادات، مع توقع ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة تصل إلى 20%.

البدائل.. حلول مكلفة وغير كافية

تحاول دول الخليج والشركات إيجاد بدائل، مثل:

• فتح ممرات تجارية جديدة بين عمان والإمارات

• الاعتماد على النقل البري عبر أوروبا وتركيا

• استخدام الشحن الجوي رغم تكلفته المرتفعة

لكن هذه الحلول تظل محدودة، ولا يمكنها تعويض الدور الحيوي لمضيق هرمز.

البعد العسكري: هل يتحول المضيق إلى منطقة مواجهة؟

مع تصاعد التهديدات، عاد الحديث عن تأمين المضيق عسكريًا، خاصة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

لكن التحديات كبيرة:

• الحاجة إلى عدد كبير من السفن الحربية

• أولوية حماية ناقلات النفط على حساب السفن الأخرى

• صعوبة تغطية العدد الكبير من السفن يوميًا

ما يعني أن أي حل عسكري سيكون مكلفًا ومعقدًا، وربما غير كافٍ لضمان الاستقرار الكامل.

تداعيات إقليمية ودولية

تتجاوز تداعيات الأزمة حدود المنطقة، لتشمل:

• اضطراب الأسواق العالمية

• ارتفاع أسعار الطاقة

• تهديد الأمن الغذائي العالمي

• زيادة التوترات بين القوى الكبرى

كما يعيد هذا الوضع تشكيل التحالفات، ويدفع الدول للبحث عن طرق بديلة للطاقة والتجارة.

رغم أهمية الهدنة كفرصة لالتقاط الأنفاس، فإنها لا تمثل نهاية للصراع، بل قد تكون مجرد هدنة تكتيكية في معركة أطول.

ويظل مضيق هرمز العامل الحاسم في هذه المعادلة، حيث يمكن لأي تطور فيه أن يغير المشهد بالكامل، سواء نحو التهدئة أو الانفجار.

ومن جانبه، قال الباحث السياسي، أحمد العناني، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من التصدي بفعالية للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، مؤكدًا أن كفاءة أنظمة الدفاع الجوي أسهمت في حماية المدن ومنع تعطل الحياة اليومية أو التأثير على الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القوات المسلحة في دول الخليج، إلى جانب الأردن، أظهرت مستوى عالياً من الاحترافية في اعتراض التهديدات الجوية، ما ساعد على استمرار الحياة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى فرض قيود أو إعلان حالات طوارئ، وهو ما اعتبره إخفاقًا لمحاولات زعزعة الاستقرار الداخلي.

وعلى الصعيد القانوني، لفت العناني إلى أهمية اللجوء إلى القانون الدولي لمحاسبة إيران، موضحًا أن الدول المتضررة والأفراد يملكون حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي طالت البنية التحتية، مستندين إلى سوابق دولية مشابهة.