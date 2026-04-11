توك شو

الونس في اللمة.. كيف تعيد لعبة «ونس» سحر قعدات زمان لبيوتنا؟

هاجر ابراهيم

كشف مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن تفاصيل مشروع تخرجهم الذي يحمل اسم "ونس"، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية الحقيقية وتقليل الاعتماد المفرط على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال أفكار مبتكرة تستهدف فئة الشباب بشكل مباشر.

وقال الطلاب، خلال لقائهم مع سارة مجدي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن فكرة المشروع جاءت بعد دراسة تأثير السوشيال ميديا على العلاقات الاجتماعية، حيث لاحظوا تراجع التواصل الحقيقي بين الأفراد، واتجاه الكثيرين إلى العزلة رغم التفاعل المستمر عبر الشاشات.

وأوضحوا أن المشروع يعتمد على إعادة إحياء فكرة "اللمة" بين الأصدقاء والعائلة، من خلال تصميم لعبة تفاعلية مستوحاة من الكروت، تضم ثلاثة أنواع من الأسئلة تشمل الصفات والمواقف والتفضيلات، بحيث يطرح كل مشارك أسئلة عن نفسه ويختبر مدى معرفة الآخرين به، وهو ما يساعد على اكتشاف جوانب جديدة وتعزيز التقارب بين المشاركين.

وأضافوا أن التجربة كشفت عن وجود فجوة في معرفة الأصدقاء ببعضهم البعض رغم اعتقادهم العكس، وهو ما دفعهم للاستمرار في تطوير الفكرة باعتبارها وسيلة بسيطة وفعالة لإعادة بناء الروابط الإنسانية.

وأكد الطلاب أنهم لم يكتفوا بتصميم اللعبة، بل أطلقوا حملة توعوية متكاملة استهدفت الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إنتاج محتوى وبودكاست يناقش كيفية تحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والعلاقات الواقعية، إلى جانب تنظيم فعاليات وأنشطة داخل وخارج الجامعة، كان من بينها مبادرات خلال شهر رمضان وفعاليات تفاعلية لعرض المشروع.

ولفتوا إلى أن نجاح الفكرة ارتبط بتقديمها من شباب إلى شباب، حيث كان لذلك دور كبير في تقبل الرسالة بشكل أفضل بعيدًا عن أسلوب الوعظ المباشر، مؤكدين أن هدفهم ليس مهاجمة التكنولوجيا، بل توعية المستخدمين بما يفقدونه من مشاعر وتجارب إنسانية نتيجة الإفراط في استخدامها.


 

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

هل ينجح شرط ترامب الحاسم.. لا نووي لإيران مقابل انفراجة كبرى في مضيق هرمز؟|تفاصيل

هل ينجح شرط ترامب الحاسم.. لا نووي لإيران مقابل انفراجة كبرى بمضيق هرمز| تفاصيل

سيدريك جبو

بعد المتابعة الدقيقة .. من هو الإيفواري سيدريك جبو المرشح للانضمام للأهلي لتعويض رحيل ديانج ؟

النصر السعودي

الليلة فى الدوري السعودي .. النصر يسعى لتأمين الصدارة.. وصراعات مشتعلة في القاع .. والنجمة فى مهمة شبه مستحيلة

بالصور

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد