تسليم عقود المنازل البدوية يفتح صفحة جديدة للاستقرار والتنمية في جنوب سيناء

سلّم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عقود المنازل البدوية للمستحقين بقرية وادي الطور، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير سكن كريم للمواطنين، وخلال جولة تفقدية لمتابعة مشروع الإسكان البدوي بالمنطقة.

وأكد المحافظ، خلال تسليم العقود، حرص الدولة على دعم أبناء سيناء وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتنمية التجمعات البدوية، من خلال تنفيذ مشروعات سكنية حديثة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات الحياة.

وتفقد المحافظ أحد المنازل المنفذة بالمشروع، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مكوناته، حيث يضم المشروع 60 منزلًا بدويًا قابلة للتعلية، ومزودة بكافة المرافق الأساسية، من مياه شرب وصرف صحي وطرق ممهدة وأعمدة إنارة. ويقام المشروع على مساحة صافية تبلغ 2590 مترًا مربعًا، فيما تصل المساحة البنائية للمنزل الواحد إلى 240 مترًا مربعًا، تشمل الحوش والأرصفة والجراج، ويتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء.

وأوضح المحافظ أن تسليم العقود يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر البدوية،

مؤكدًا استمرار جهود الدولة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف ربوع جنوب سيناء.