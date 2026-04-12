تنشيط السياحة تنظم ورشة عمل لـ 17 منظم حفلات زفاف هنود

تعتزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،تنظيم ورشة عمل على هامش الرحلة التعريفية المقرر القيام بها لعدد 17 من الـ منظمى حفلات “wedding planner ”من السوق الهندى خلال الفترة من 19-25 أبريل 2026، وذلك بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري ودعم الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندي.



أوضحت هيئة تنشيط السياحة، أن من المقرر تنظيم ورشة العمل في القاهرة يوم 19 أبريل الجاري، وسوف يتم موافاة أعضاء الغرف السياحية بمقر إنعقادها.

على جانب آخر دعت هيئة تنشيط السياحة المصرية، بالتنسيق مع لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، إلى عقد اجتماع مهم برئاسة كريم المنباوي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كامل أعضاء اللجنة، وذلك في مقر غرفة شركات السياحة بالدقي.

وحرصاً على أهمية الاجتماع ودوره في دعم السياحة المصرية، شارك فيه الدكتور أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، والدكتور نادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، إلى جانب قيادات الهيئة وجميع أعضاء لجنة السياحة الخارجية.

كما تم دعوة ممثلي كبرى الشركات السياحية الجالبة للسياحة إلى المقاصد المصرية لإثراء المناقشات وخروج التوصيات بأقصى قدر من الفائدة.

