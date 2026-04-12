حزب الله يعلن استهدافه لقوات الاحتلال في عدة بلدات بالجنوب اللبناني.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن آخر التطورات الميدانية تشير إلى تصعيد متبادل بين حزب الله وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.

وأوضح سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن حزب الله أعلن، قبل قليل، تنفيذ سلسلة من الاستهدافات المتزامنة ضد تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من البلدات الجنوبية، إلى جانب استهداف مستوطنات إسرائيلية متاخمة للحدود اللبنانية.

في المقابل، أشار إلى أن جيش الاحتلال نفذ خلال الساعات الماضية، وتحديدًا في الساعة الأخيرة، سلسلة جديدة من الغارات الجوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، ومن أبرز البلدات التي تعرضت للقصف بلدة النبطية الفوقا، التي استُهدفت بغارة عنيفة، إضافة إلى بلدة مشغرة في شرق البلاد.

كما طالت الغارات عددًا من بلدات قضاء صور، وكان آخرها بلدة المنصوري، التي تعرضت لهجمات متكررة منذ صباح اليوم.

وأكد سنجاب أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، في إطار استمرار العمليات العسكرية، فيما أعلن حزب الله تنفيذ نحو 15 عملية استهداف ضد مواقع وأهداف عسكرية إسرائيلية انطلاقًا من جنوب لبنان.