إنفانتينو يستعيد سحر الجزائر في مونديال 1982

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن ارتباط عاطفي قديم يجمعه بالكرة الجزائرية، يعود إلى نهائيات كأس العالم 1982، مؤكدًا أن منتخب الجزائر نجح في أسر قلوب جماهير كرة القدم حول العالم، ومن بينهم هو شخصيًا عندما كان في الثانية عشرة من عمره.

وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال زيارة رسمية إلى الجزائر، شهدت تدشين عدد من المنشآت الكروية الجديدة، حيث استعاد ذكريات المواجهة التاريخية التي قدم خلالها "محاربو الصحراء" أداءً لافتًا أمام المنتخب الألماني، واصفًا ما قدمه رفاق النجم رابح ماجر بأنه كان "مذهلًا" من الناحية الفنية والتكتيكية.

ولم يغفل رئيس الفيفا الإشارة إلى الواقعة المثيرة للجدل التي أطاحت بالجزائر من البطولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مباراة العار"، في إشارة إلى لقاء ألمانيا والنمسا، والذي انتهى بنتيجة خدمت الفريقين وأقصت الجزائر رغم تحقيقها نتائج قوية.

وقال إنفانتينو: "الجميع يعلم ما الذي حدث في المباراة الثالثة"، في تلميح واضح إلى التلاعب الذي دفع لاحقًا الاتحاد الدولي إلى تعديل اللوائح، وفرض إقامة مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في توقيت موحد، لضمان النزاهة والعدالة التنافسية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار زيارة تهدف إلى دعم تطوير كرة القدم في الجزائر والقارة الأفريقية، حيث تضمنت الجولة متابعة مشروعات البنية التحتية ومراكز التكوين، إلى جانب بحث سبل الاستثمار في المواهب الشابة، بما يعزز مستقبل اللعبة في المنطقة.

