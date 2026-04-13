أسرار تحت الرمال فاعلية بمتحف مطار القاهرة احتفالاً بيوم اليتيم

نظم متحف مطار القاهرة الدولي مبنى (٣) فعالية مميزة بمناسبة يوم اليتيم، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، وذلك بالحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب، تحت عنوان "أسرار تحت الرمال".

أوضحت إدارة متحف مطار القاهرة الدولي مبني 3، أن الفعالية تضمنت، تجربة تفاعلية لمحاكاة الحفر والتنقيب، تبسيط مفهوم الحفائر الأثرية وأهميتها، بالإضافة إلى ورشة حكي بالعرائس لترسيخ المعلومات.

بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2020، في إطار الجهود المبذولة والمبادرات والرؤى من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وإبراز عراقة حضارتها القديمة. وقد أقيم المتحف بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتم افتتاحه عام 2021.

يضم المتحف عدد من القطع الأثرية التي تعكس اهتمام المصري القديم بالعالم الآخر كمحطة للحياة الأبدية، بالإضافة إلى إبراز السمات الفنية للعصور المصرية القديمة، الرومانية، اليونانية، القبطية، الإسلامية، والعصر الحديث، فضلاً عن قطع تُبرز كينونة مصر كمهد لكافة الأديان السماوية التي اجتمعت تحت ظلالها في سلام وتناغم، من بينها مجموعة من الأيقونات، والعملات، والمصاحف، والأطباق المزخرفة.