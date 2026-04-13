أمل سلامة: توجيه الرئيس بقانون الأحوال الشخصية خطوة لحماية الأطفال واستقرار الأسرة

أكدت أمل سلامة، أمينة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، وحرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة لأطفالنا.

وأضافت أن هذا التوجيه يستهدف في المقام الأول حماية الأطفال من أي مخاطر نفسية أو اجتماعية قد تنجم عن النزاعات الأسرية، فضلًا عن الحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، مشددة على أن إصدار قانون عادل ومتوازن أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل.

وأوضحت سلامة أن أهمية قانون الأحوال الشخصية لا تقتصر فقط على تنظيم العلاقات بين أطراف الأسرة، بل تمتد لتشمل تحقيق الاستقرار المجتمعي ككل، من خلال تقليل النزاعات داخل المحاكم، ووضع ضوابط واضحة لقضايا الحضانة والرؤية والنفقة بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.

وأشارت إلى أن القانون المرتقب يجب أن يواكب المتغيرات الحالية، ويعتمد على معايير تحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا الأسرية، بما يحد من معاناة الأطفال والأمهات والآباء على حد سواء، ويمنع تفاقم الخلافات التي قد تؤثر سلبًا على النشء.

وأكدت أن وجود تشريع حديث وعادل للأحوال الشخصية يسهم في بناء أجيال أكثر استقرارًا وتوازنًا، ويعزز من قيم المسؤولية داخل الأسرة، لافتة إلى أن حماية الأسرة هي في الأساس حماية للمجتمع بأكمله.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُجسد نموذج الأب لكل المصريين، إذ يشعر بمعاناة المواطنين ويتفاعل مع قضاياهم، وهو ما يظهر بوضوح في اهتمامه بهذا الملف الحيوي وحرصه على تأمين مستقبل أفضل لكل أسرة مصرية