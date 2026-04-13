مدرب اتحاد جدة قبل مواجهة الوحدة : سننتصر رغم الصعوبات

كشف المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق لاتحاد جدة السعودي ، أن فريقه يواجه تحديات كبيرة بسبب الإصابات الكثيرة التي تعرضها لاعبى الفريق وذلك قبل مواجهة الوحدة الإماراتيفي الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كونسيساو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، لدينا العديد من الإصابات التي داخل صفوف الفريق ولكن لدى ثقة كبيرة في اللاعبين الموجودين

وواصل الوحدة فريق صعب يمتلك عناصر قوية ولا يعتمد على لاعب واحد فقط بل على جماعية الفريق.

وأضاف المباراة صعبة على الفريقين، ونحن نسعى للفوز وتقديم شيء إيجابي للجمهور الذي وقف معنا خلال الفترة الماضية.. الفريق الآن مختلف عما كان عليه سابقًا، وأمامنا لقاء واحد فقط بعكس نظام الذهاب والاياب لذلك سنقاتل لتحقيق الفوز.

وأتم تصريحاته قائلاً: " لدينا حماس كبير في مواصلة المشوار بالبطولة ومن ثم الحصول على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة".