جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الرسمي .. ترقبوه خلال ساعات
الصحة: مشروع «جينوم مصر 1K (EGP1K)» يفتح أبواب الرعاية الصحية الشخصية لكل مواطن
إجراء عاجل من السلطات الإيرانية للرد على الحصار الأمريكي.. تفاصيل
استغل زوجته في الدعـ.ـارة فقتلته بمعاونة ابنته وخطيبها
الأزهر للفتوى: العمومة ولاية وتراحم ويحفظ استقرار الأسر
قرار جمهورى بتعيين رمزى عز الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية
ارتفاع ضحايا حريق مصنع في الزاوية الحمراء إلى 7 أشخاص حتى الآن
عرضت حياتها للخطـ ـر.. “ميس نيفين” مدرسة أنقذت تلاميذ مدرسة من هجوم كلب ضال بالإسماعيلية (القصة الكاملة)
رئيس الموساد: مهمتنا في إيران تنتهي بتغيير النظام
أبو ريدة عن أزمة VAR: لم نخطئ في ملف الأهلي.. وركلة الجزاء غير صحيحة
مصرع 5 أشخاص في حريق مصنع ملابس بالزاوية الحمراء
بعد نقله للعناية.. زوجة الفنان سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية|خاص
سنة و3 أشهر.. تأكيد حبس 18 مشجعًا سنغاليًا بالمغرب

أيدت محكمة الاستئناف في المغرب الأحكام الصادرة بحق 18 مشجعًا من السنغال، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال عنف شهدتها المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في قرار يعكس تشدد السلطات القضائية في التعامل مع ظاهرة الشغب في الملاعب.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية دولية، تراوحت الأحكام بين ثلاثة أشهر وسنة حبسًا، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ“الهوليجانز” أو الشغب الرياضي، وذلك إثر أحداث وقعت في 18 يناير الماضي، تخللتها اشتباكات وأعمال تخريب داخل محيط الملعب وخارجه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أجواء مشحونة شهدها النهائي القاري، حيث تصاعد التوتر بين بعض الجماهير، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف استدعت تدخلًا أمنيًا واسعًا لاحتواء الموقف.

وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات لم تقتصر على مشجعين من طرف واحد، إلا أن التحقيقات ركزت على مجموعة من المشجعين السنغاليين الذين وُجهت إليهم اتهامات مباشرة بالمشاركة في أعمال الشغب.

وأكدت المحكمة في حكمها الاستئنافي أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك تسجيلات فيديو وشهادات شهود، تثبت تورط المتهمين في أعمال من شأنها تهديد الأمن العام والإخلال بالنظام داخل منشأة رياضية تستضيف حدثًا قاريًا كبيرًا.

وشددت على أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى صورة الرياضة الإفريقية وتتنافى مع قيم التنافس الشريف.

يأتي هذا الحكم في سياق توجه متزايد داخل الدول المنظمة للبطولات الكبرى نحو فرض إجراءات صارمة لمكافحة العنف في الملاعب، خاصة في ظل تكرار حوادث الشغب خلال السنوات الأخيرة في عدة بطولات قارية ودولية. ويعتبر مراقبون أن قرار القضاء المغربي يبعث برسالة واضحة مفادها أن التساهل مع هذه الظاهرة لم يعد مقبولًا، وأن سلامة الجماهير واللاعبين أولوية قصوى.

من جانب آخر، أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث دعت بعض المنظمات الحقوقية إلى ضمان محاكمة عادلة واحترام حقوق المتهمين، في حين رحبت جهات رياضية بالقرار، معتبرة أنه خطوة ضرورية لحماية نزاهة المنافسات الرياضية وردع أي سلوك عنيف مستقبلي.

وتعد بطولة كأس الأمم الإفريقية من أبرز الأحداث الرياضية في القارة، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، ما يجعل أي اضطرابات أمنية خلالها محط اهتمام إعلامي كبير. كما أن تنظيم مثل هذه البطولات يضع الدول المضيفة تحت ضغط كبير لضمان نجاح الحدث من الناحية التنظيمية والأمنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

سيد معوض

ملوش دور.. علاء عبد العال يكشف أسباب رحيل سيد معوض عن الجهاز الفني للمحلة

ترشيحاتنا

الاهلي و سيراميكا

فتحي سند: الجبلاية أرسل كرة ضربة جزاء الأهلي لحكام أجانب وأقروا بعدم صحتها

وسام ابو علي

نجم الزمالك يوجة رسالة الي وسام أبو علي بعد إصابته بالرباط الصليبي

دوري أبطال

مباراة منتظرة بين تراكتور وشباب الأهلي

بالصور

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد