إعلام النواب تطالب بإدراج متطلبات قصور الثقافة ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة

أوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة ثريا البدوي، خلال اجتماعها اليوم، بضرورة إدراج متطلبات قصور الثقافة المقدمة من النواب ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الثقافة، بما يضمن سرعة تنفيذ أعمال التطوير والتجديد للمواقع الثقافية على مستوى المحافظات.

وشملت طلبات الإحاطة التي تم استعراضها، طلب النائبة ضحا عاصي بشأن تأخر استكمال ترميم وتشغيل مسرح المنصورة القومي والمعروف بـ"أوبرا المنصورة"، إلى جانب طلب النائب أحمد الحديدي بشأن إحلال وتجديد قصر ثقافة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وناقشت اللجنة طلب النائب محمد زين الدين بشأن عدم البدء في إنشاء قصر ثقافة مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى طلب النائب ثروت سويلم بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإنشاء قصر ثقافة بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وأكدت اللجنة خلال مناقشاتها أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الثقافية المتوقفة أو المتأخرة، لما تمثله من دور محوري في دعم الوعي الثقافي وتنمية المجتمع المحلي، مشددة على ضرورة توفير التمويل اللازم وإدراج هذه المشروعات ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للوزارة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي ناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدد من قصور ومواقع الثقافة، في إطار متابعة خطة الدولة لدعم البنية التحتية الثقافية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



تأتي مناقشات قصور الثقافة في إطار متابعة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الثقافية بالمحافظات، خاصة ما يتعلق بتعطل بعض المشروعات أو تأخر إدراجها ضمن الخطط الاستثمارية، بما يؤثر على انتشار الخدمات الثقافية