لجنة الإعلام بمجلس النواب تناقش طلبات إحاطة حول أوبرا المنصورة وقصور الثقافة

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة ثريا البدوي، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بقطاع الثقافة.

وقد ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن أوبرا المنصورة،وعدد من طلبات الإحاطة الأخرى الخاصة بقصور الثقافة، والتي تتعلق مشكلاتها بتخصيص الأراضي أو إدراجها ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للمشروعات.

تأتي مناقشات قصور الثقافة في إطار متابعة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الثقافية بالمحافظات، خاصة ما يتعلق بتعطل بعض المشروعات أو تأخر إدراجها ضمن الخطط الاستثمارية، بما يؤثر على انتشار الخدمات الثقافية

وشارك في الاجتماع كل من: أسامة عبد الله، القائم بأعمال رئيس دار الأوبرا، والمهندس ياسر شعلان، رئيس الإدارة المركزية لخشبة المسرح بدار الأوبرا، وهشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وخالد اللبان، مساعد وزير الثقافة، وأحمد محمد صلاح، مدير عام الاتصال السياسي، والمهندسة نها خليل، مدير عام المشروعات بدار الأوبرا.