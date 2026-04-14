أكساد: نستهدف تسجيل أصناف متميزة عالية الإنتاجية وتواجه تغير المناخ

نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين
شيماء مجدي

إفتتح الدكتور سيد خليفة مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» بالقاهرة، نيابة عن الدكتور نصرالدين العبيد مدير مركز «أكساد» بحضور الدكتور مجاهد عمار مدير معهد المحاصيل الحقلية دورة تدريبية اليوم بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ والتابعة لمركز البحوث الزراعية وذلك تحت عنوان تقييم وانتخاب تراكيب وراثية من قمح الخبز متحمل للملوحة باستخدام النظم المائية بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» خلال الفترة من 14 - 16ابريل.

وكشف مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة، إن هناك 7 مشروعات مشتركة مع مركز البحوث الزراعية لتقييم وزيادة إنتاجية أصناف القمح خصوصا المتحملة للآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية سواء كانت إجهاد حراري أو حتى ملوحة موضحا أن بعض سلالات مركز «أكساد» من القمح أثبتت تفوقها ونجاحها وقدرتها على تحمل الملوحة وايضا على تحمل درجات الحرارة العالية .

ودلل «خليفة»، علي نجاح هذه المشروعات بنجاح موسم زراعة القمح في «المطاعنة» بمحافظة الأقصر رغم مواعيد زراعة القمح متأخرا للوقوف علي قدرة سلالات «أكساد» من القمح علي تحمل ارتفاع درجات الحرارة  في الصعيد بالتعاون مع الجهات البحثية بمركز البحوث الزراعية ومنظمة «أكساد».

وشدد مدير مركز «أكساد» علي أهمية ورش العمل مع خبراء والباحثين من مركز البحوث الزراعية والمعاهد البحثية بحضور الباحثين والمتخصصين والمرشدين الزراعيين لنقل حزمة هذه التوصيات الى المزارعين من الفلاحين موضحا ان  مركز «أكساد» نجح علي مدار سنوات من خلال برنامج رفع الكفاءة الإنتاجية في الشراكة مع مركز البحوث الزراعية في تزويد مصر بمجموعة من سلالات القمح لاختبارها وتقييمها.

وأشار «خليفة»، إلي إنه من المتوقع العام الحالي أن يتم تسجيل صنف او صنفين من أصناف مركز «أكساد» بعد زراعتها وتقييمها في مصر لعدة سنوات من خلال زملائنا بمركز البحث الزراعية وايضا طبقا لضوابط ومعايير لجنة تسجيل الاصناف النباتية التابعة لوزارة الزراعة.

ولفت مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة إلي أن الدورة التدريبية الحالية تأتي في إطار توجيهات د نصرالدين العبيد مدير مركز «أكساد»، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالشراكة بين المركزين لإستنباط أصناف وسلالات من القمح لأغراض صناعة الخبز البلدي عالية الإنتاجية وأكثر تحملا لملوحة التربة لرفع كفاءة الموارد الأرضية والمائية وفقا لرؤية وزارتي الزراعة والري في ظل محدودية الموارد المائية.

وأضاف «خليفة»، إن الشراكة بين مركز «أكساد»و «البحوث الزراعية» لا تقتصر علي محصول القمح فقط ولكنها تمتد إلي زراعات محاصيل البقوليات خاصة إن تطوير سلالات المحاصيل الحقلية أحد أهداف الأمن الغذائي للدولة المصرية حيث لا تخلو مائدة مصرية من الخبز او منتجات الفول البلدي أو العدس.

 شارك في حضور إفتتاح الدورة التدريبية الدكتور محمد ابواليزيد شتا مدير محطة بحوث سخا والدكتور صبحي عبدالدايم رئيس قسم بحوث القمح في معهد المحاصيل، والدكتور عادل الجارحي رئيس قسم بحوث والبقوليات، والدكتور حسام فرج الخبير في مركز «أكساد»

