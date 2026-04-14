جلابية فلاحي .. ميرنا جميل تخطف الأنظار بظهور لافت

شاركت الفنانة ميرنا جميل فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ميرنا جميل في الفيديو بإطلالة جديدة، مرتدية الزي الفلاحي وجلباب باللون الوردي ، ونال الفيديو إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

طرح البوستر الرسمي لفيلم الكراش لأحمد داود والمقرر طرحه يوم 11 يونيو.

الفيلم كوميديا رومانسية بطابع الصيف، ومن بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي .

حاليًا، ينتظر أحمد داود عرض فيلم إذما في موسم عيد الأضحى، والعمل من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

شارك احمد داود في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦ بمسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

ويُعرض له حاليًا على منصة شاهد فيلم الهوى سلطان، من بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي.

وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة من مهرجان كاس إنرجي.