أيمن الجميل: تقرير "فيتش" بتصنيف السوق المصرى الثالث بين 18 سوقا بالشرق الأوسط رغم الأزمات والحروب والتضخم العالمى شهادة بقوة الاقتصاد الوطنى

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن تقرير وكالة "فيتش" الائتمانية العالمية بتصنيف السوق المصرى فى المرتبة الثالثة بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفى المركز 27 عالميًا من بين 202 دولة من حيث انفتاح الاستثمار، شهادة حاسمة بمدى قوة الاقتصاد الوطنى وتنوعه وقدرته على مواجهة أعتى الأزمات والحروب فى المنطقة، وشهادة أيضا لدعم مناخ الاستقرار والأمن المتحققين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الأمر الذى يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد الوطنى ، كما يعنى أن مصر تتمتع بإمكانات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستمرار تدفقها عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقرير مؤسسة فيتش حول مدى انفتاح قطاع الاستثمار فى مصر ، جاء موضوعيا بإشاراته المتكررة إلى التطور الكبير فى عدد من القطاعات الرئيسية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، من بينها النفط والغاز وصناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية، وذلك رغم ما يحدث من ظروف استثنائية تعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم وفى مقدمتها الحروب المؤثرة على إمدادات الطاقة وحركة النقل وأسعار الغذاء، وهو ما يحسب للاقتصاد المصرى ورؤية الإصلاح الاقتصادى الشامل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إلى ضرورة النشر الواسع لتقرير مؤسسة فيتش الإئتمانية الدولية، خاصة ما يتعلق برؤية الوكالة الائتمانية الدولية حول العوامل المؤدية إلى تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر ، وأبرزها قوة النمو الاقتصادي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف العمالة، وتوافر العمالة الماهرة، والمقومات السياحية المميزة، ووفرة موارد الطاقة، واتساع حجم السوق المحلية، فضلا عن الإجراءات التشريعية ومناخ الاستثمار الذى يساعد على تعزيز القطاع الخاص وبناء الشراكات ودعم مجتمع الأعمال.

واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقرير وكالة فيتش الائتمانية العالمية ، يتوافق تماما مع الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الوطنى والتوجه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، لمواجهة التداعيات المترتبة حول أزمات الصراع حول الطاقة التقليدية ، مشيرا إلى التنوع الكبير فى الاقتصاد المصرى ، يسمح بوجود شراكات أجنبية واستثمارات جديدة فى قطاعات مهمة للعالم كله، مثل الصناعات الغذائية والأسمدة والمنتجات الزراعية والمركبات الكهربائية، والمدن الذكية والشبكات، ومواد البناء المستدامة، مع الميزة الكبرى المتمثلة فى الاستقرار والأمن والموقع الفريد الذي يربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا لتصبح مصر بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار ومركزًا للطاقة.