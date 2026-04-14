نرمين أبو سالم: مصلحة الطفل وأمنه النفسي يجب أن يتصدران تعديلات قانون الأحوال الشخصية

أكدت نرمين أبو سالم، مؤسسة جروب “أمهات مصر المعيلات”، أن أي تعديلات مرتقبة على قانون الأحوال الشخصية يجب أن تضع مصلحة الطفل في المقام الأول، مع ضمان حقه في التواصل مع والديه في بيئة آمنة ومستقرة.

وقالت نرمين أبو سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه لا بد من أهمية تحقيق التوازن في حق الرؤية، مع وجود ضمانات تحمي الأطفال من أي مخاطر محتملة.

وأشارت إلى تأييدها لاستمرار حضانة الأم حتى سن 15 عامًا، مع ترتيب واضح للحضانة يضمن استقرار الطفل النفسي، مؤكدة أن رعاية الأبناء حق ومسؤولية يجب أن تُمارس في إطار يحقق الأمان الأسري.