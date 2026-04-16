محافظ الغربية يدعو للمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لتشجيع الابتكار البيئي، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على دعم وتشجيع الشباب ورواد الأعمال للمشاركة الفعالة في مثل هذه المبادرات الوطنية.

وجاء ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مسار التنمية المستدامة ومواجهة آثار التغير المناخي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تستهدف دعم المشروعات المبتكرة القابلة للتنفيذ في مجالات الاقتصاد الأخضر.

وقال محافظ الغربية: «نرحب بكل فكرة مبتكرة تسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، ونشجع أبناء المحافظة على التقدم بمشروعاتهم والاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة في هذا المجال الحيوي».

وتتيح المبادرة فرصًا متميزة للمشاركين تشمل التعاون مع جهات تمويلية ومنظمات دولية، إلى جانب عرض المشروعات الفائزة خلال المؤتمر الوطني للمبادرة، مع منح جوائز مالية وفرص للمشاركة في فعاليات دولية كبرى.

ردع مخالفين

ودعت وزارة التخطيط جميع الأفراد والمؤسسات من مختلف المحافظات إلى سرعة التقدم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة:

🔗 www.sgg.eg