حجز بلوجر 24 ساعة على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر الفجور

قررت جهات التحقيق المختصة طلب التحريات عن بلوجر تم القبض عليها لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء وحبس لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة ، وبحوزتها (هاتفا محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.