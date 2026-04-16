رفع عليهم مسدس | حبس بلطجي حلوان في ضرب أب وابنه

قررت جهات التحقيق المختصة حبس بلطجي حلوان بعد التعدي على أب ونجله.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً سلاح نارى وتعديه على آخر بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (عاطل) و(مالك محل) "مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان" بسبب قيام الأول بمعاكسة ابنة الثانى ولدى معاتبته له قام الأول بإشهار سلاح نارى دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط الأول وبحوزته (السلاح النارى"الظاهر بمقطع الفيديو") وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.