فستان راقٍ وتسريحة مموجة.. ياسمين صبري تثير إعجاب الجمهور

خطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة جديدة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها وتفاعلهم على نطاق واسع.



وارتدت ياسمين صبري فستانًا راقيًا من توقيع مصمم الأزياء جان بيار خوري، ونسّقت معه تسريحة شعر مموجة منسدلة على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها مظهرًا أنثويًا ناعمًا وأنيقًا.



يُذكر أن ياسمين صبري تستعد حاليًا لفيلمها السينمائي الجديد “مطلوب عائليًا”، والذي يجمعها بكريم عبد العزيز للمرة الثانية، بعد نجاح تعاونهما السابق في فيلم “المشروع X” الذي عُرض عام 2025.