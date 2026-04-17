أفضل الطرق لـ تخزين الثوم لمدة عام.. بأسهل الخطوات

مع بداية موسم الثوم تحرص الكثير من ربات المنزل على تخزينه لكي تستفاد منه في مختلف الأطباق و الوصفات.

فهناك الكثير من الوصفات البسيطة و السهلة التي يمكنك تطبيقها لـ تخزين الثوم والاستمتاع بنكهته وفوائده لمدة عام دون تغيير.

حفظ فصوص الثوم الكاملة



يحفظ الثوم في شبكة أو سلة مصنوعة من الأسلاك أو أي وعاء صغير يحتوي على فتحات، ويترك في مكان جيد التهوية بعيدًا عن ضوء الشمس والرطوبة حتى يمكنه التنفس مما يطيل من عمر تخزينه.

كما لا تحفظ ثمار الثوم الطازجة في أكياس بلاستيكية أو أوعية محكمة الغلق؛ لأن ذلك قد يتسبب في تعفنه.

حفظ الثوم المفروم





إزالة القشرة الخارجية لـ الثوم

يفرم الثوم بالقشور الداخلية دون تقشير لأنها لينه تفرم بسهولة

يخلط الثوم خلال الفرم مع الملح لأنه يعتبر المادة الحافظة للثوم عند تخزينه، لهذا يقدر لكل كيلو من الثوم نصف كوب ملح فقط

يوضع الثوم المفروم بعد تحوله لهريسة طرية في برطمان زجاج ويحفظ في الفريزر لمدة عام .

