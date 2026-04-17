مدير عام أوقاف الوادي الجديد يُجري جولة تفقدية مفاجئة لإدارتي بلاط وموط بالداخلة لضبط الأداء الإداري والدعوي

أجرى فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، جولة مرورية تفقدية موسعة شملت إدارتي أوقاف بلاط وموط بمركز الداخلة، حيث اتسمت الزيارة بالمفاجأة الكاملة للوقوف على الحالة الواقعية لسير العمل دون ترتيب مسبق، واستهل فضيلته الجولة بالمرور أولاً على مقر الإدارات الفرعية، حيث أولى اهتماماً بالغاً ومكثفاً بفحص ومراجعة كافة سجلات ودفاتر الحضور والانصراف مراجعة دقيقة وشاملة، وتدقيق التوقيعات الرسمية لضمان التزام جميع الموظفين والإداريين بمواعيد العمل المقررة وتواجدهم الفعلي بمكاتبهم، ومتابعة كافة الأوراق الإدارية المنظمة للعمل لضمان أعلى درجات الانضباط المؤسسي الذي يعد الركيزة الأساسية لدعم العمل الميداني والدعوي.

​وانطلق فضيلته عقب تفقد المكاتب الإدارية والاطمئنان على انتظام الدفاتر والسجلات إلى أروقة المساجد بإدارتي بلاط وموط، واضعاً نصب عينيه التحقق من الانضباط التام للعاملين من أئمة وخطباء ومؤذنين، ومشدداً على أن الالتزام بالوقت والمظهر اللائق لبيوت الله ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو أمانة شرعية تقتضي الإخلاص والإتقان. وخلال تدقيقه في التقارير الإدارية، وجه فضيلته تعليمات صارمة بضرورة رفع كفاءة الأداء بما يخدم المصلحة العامة، مؤكداً أن الرقابة الذاتية لدى الموظف والإمام هي المعيار الحقيقي للنجاح، معتبراً أن هيبة المؤسسة الدينية تبدأ من دقة الانضباط الإداري داخل المكاتب وصولاً إلى المنابر.

​ولم تقتصر الجولة على الجوانب الورقية، بل امتدت لتشمل فحص الحالة الإنشائية ونظافة المساجد، مع التأكيد على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الأنشطة القرآنية والتربوية لضمان وصول الفكر الوسطي المستنير إلى كل مواطن في شتى أرجاء المحافظة. واختتم فضيلة الشيخ رمضان جولته بالتأكيد على أن هذه الزيارات الميدانية ستظل مستمرة ومكثفة ومفاجئة، لضمان استمرارية العطاء ومكافأة المجتهدين ومحاسبة أي تقصير يمس قدسية الرسالة المنوطة بوزارة الأوقاف، سعياً للنهوض بالمنظومة الدينية والإدارية على حد سواء بما يليق بمكانة بيوت الله.

