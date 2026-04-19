تفاقم أزمات اللجوء والنزوح في السودان يتصدر لقاء أبو الغيط وبرهم صالح

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالدكتور برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس السبت 18 أبريل الجاري، وذلك على هامش مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول تفاقم أزمات اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان جراء استمرار النزاع المسلح، وما خلفه من موجات نزوح ولجوء تعتبر الأضخم على مستوى العالم في الوقت الراهن.

وقد أبدى الأمين العام قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها ملايين اللاجئين والنازحين في عدد من الدول العربية، مؤكداً أن جامعة الدول العربية تولي ملف اللجوء أهمية كبيرة، وتعمل بالتنسيق مع المفوضية السامية والشركاء الدوليين من أجل تخفيف معاناة المتضررين وتهيئة الظروف المواتية لعودتهم الآمنة والطوعية إلى ديارهم.