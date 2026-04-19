ياسمين عز: خلي بالكوا العاصفة شيماء جايلنا من ليبيا محملة بالأتربة

نبهت الإعلامية ياسمين عز، إلى ضرورة الحذر من العاصفة الترابية القادمة على مصر، قائلة: “خلي بالكوا من العاصفة شيماء جايلنا من ليبيا محملة بالأتربة، يعني انتي يا شيماء يوم ما تبقي حاجة، تبقي عاصفة، لا انتي دكتورة ولا عالمة فلك”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن “الطقس بيقولك لو مراتك اسمها شيماء قدمها قربان للعاصفة دي ضحي بيها والبقاء للأقوى، والعاصفة هتكون في مواجهتك”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أن “أهم حاجة يا شيماء متغسليش الستاير دلوقتي هي متغسلتش من سنين”.