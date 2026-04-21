برلمانية : تحركات الاستثمار تدعم التنافسية وتفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد

ثمنت النائبة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تحركات وزارة الاستثمار لدعم التجارة وتعزيز التنافسية العالمية، موضحة أن هذا التحرك يعكس توجه الدولة نحو فتح آفاق أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الأعمال.

و أشارت " فاخر " في تصريحاتها إلى أن هذا ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن التعاون مع المؤسسات الدولية الكبرى سيسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.



تجدر الاشارة إلى أن التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، مع أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعدد من خبراء الصندوق، لبحث مستجدات برنامج الطروحات وتطوير سوق المال والإصلاحات الجوهرية في قطاع التجارة الخارجية.



وأعلن الوزير عن العمل على نظام موحد لربط 4 جهات هي هيئة الاستثمار، والرقابة المالية، والسجل التجاري، ومصر للمقاصة، بما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال، ويسهم في تقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات.

كما استعرض خطة الوزارة للاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات التجارة، بما يدعم المصدرين والشباب المبتكرين، ويسهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.