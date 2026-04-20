الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هشام طلعت مصطفى: عائد الاستثمار في ذا سباين مرتفع وأنظمة سداد تمتد حتى 15 عامًا

هشام طلعت
هشام طلعت
أحمد عبد القوى

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن البنك الأهلي المصري يشارك في مشروع "ذا سباين" بنسبة مساهمة 24.5%، موضحًا أن رأس مال المشروع يبلغ 69 مليار جنيه، وهو من أكبر رؤوس الأموال في السوق المصري، بما يعكس قوة الهيكل المالي للمشروع وثقة المؤسسات المصرفية الكبرى فيه.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن المشروع يقدم أنظمة سداد مرنة تمتد حتى 15 عامًا، بمقدم يبدأ من 1.4% من قيمة الوحدة، وهو ما يمنح المستثمرين قدرة أكبر على اتخاذ قرار الاستثمار طويل الأجل، ويعكس في الوقت نفسه قوة المركز المالي للمجموعة ورؤيتها الاستثمارية الممتدة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تستهدف تمكين شريحة واسعة من العملاء من دخول المشروع والاستثمار فيه، على أن يبدأ الحجز غدًا  الثلاثاء.

وأوضح أن المستثمر في المشروع سيحقق عائدًا مرتفعًا سواء من خلال ارتفاع قيمة الوحدة أو من خلال تأجيرها، لافتًا إلى أن العميل يسدد 30% من قيمة الوحدة قبل الاستلام، وهو ما يتيح له إمكانية تأجيرها بقيمة مرتفعة وتحقيق عائد استثماري قوي.

ولفت إلى أن المجموعة تعتمد على نظام تسويق وحجز إلكتروني بالكامل، يتيح للعملاء الدفع والحجز أونلاين، موضحًا أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء متعددة الجنسيات، حيث ضمت آخر مشروعاتها في شرم الشيخ عملاء من 65 جنسية من بينهم عملاء من نيوزيلندا والمكسيك، بما يعكس قوة الطلب الدولي على مشروعات المجموعة.

وأشار إلى أن أول مرحلة من مشروع "ذا سباين" سيتم تسليمها خلال 4 سنوات، مؤكدًا أنها تمثل بداية لنقلة نوعية في الاقتصاد المصري من خلال مشروع متكامل متعدد الاستخدامات.

وأكد أن أسعار الوحدات داخل المشروع ستكون تنافسية، وأن الوحدة السكنية ستكون أقل سعرًا من الفيلات داخل مدينتي، مع تنوع في المساحات لتناسب احتياجات مختلف شرائح السوق.

وأضاف أن تصميم مشروع "ذا سباين" بقلب مدينتي مع تمتعه بمداخل مستقلة على طريق القاهرة–السويس، بما يخدم منطقة شرق القاهرة ويعزز من ربط المشروع بالمحاور الرئيسية، مشيرًا إلى أن مدينتي أصبحت في قلب منطقة شرق القاهرة العمرانية الجديدة

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

