الانتهاء من سوق الحمام الجديد بمنطقة السيدة عائشة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من اقامة سوق الحمام الجديد بمنطقة السيدة عائشة ونقل الباعة إليه.

وأكد محافظ القاهرة أن السوق الجديد والذى يعمل يومى الجمعة والأحد لا يبعد عن السوق القديم إلا بمسافة قصيرة جدًا، وأن النقل تم بهدف الحفاظ عليه باعتباره أحد الأسواق التراثية التى تتميز بها القاهرة، وذلك فى اطار رفع كفاءة وتنظيم منطقة السيدة عائشة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم اختيار موقع سوق الحمام الجديد عند نزلة المحور الجديد لصلاح سالم، مؤكدًا أن الموقع الجديد وفر مكانًا حضاريًا لهواة تربية، وبائعى الحمام والعصافير المترددين على المكان، كما تم تخصيص جزء من السوق لهواة تربية الاسماك، وجزء ثالث لبيع المستلزمات الخاصة بهذه الهوايات.

وأكد محافظ القاهرة أن الأعمال الجارية تتواكب مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي لاستعادة وجهها الحضاري، بهدف تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت.